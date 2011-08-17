〔伦敦美债〕公债期货价格小升,因欧元区债务问题未取得进展

路透伦敦8月17日电---美国公债期货价格周三小幅走升,德国和法国领导人会议未能在出台解决欧债危机新措施上取得进展,令欧元区的投资者感到失望,进而支撑美债走势.

美国公债期货TYv1价格在欧洲交易时段上扬2/32至130-9/64,守住了上日德法双边会议後录得的涨幅.