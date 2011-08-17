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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 17:01 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低0.4%,经济状况及供应面忧虑打压人气

路透东京8月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期约周三收低0.4%,因经济状况大幅恶化,及供应增加的忧虑打压人气,市场陷入三个月以来的窄幅区间交投.

TOCOM指标期胶1月合约<0#JRU:>结算价下跌1.4日圆,至每公斤362.4日圆.

沪胶主力1月合约SNRF2收涨0.9%,至每吨34,100元人民币.成交量为574,662口.

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