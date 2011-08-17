〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低0.4%,经济状况及供应面忧虑打压人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期约周三收低0.4%,因经济状况大幅恶化,及供应增加的忧虑打压人气,市场陷入三个月以来的窄幅区间交投.
TOCOM指标期胶1月合约<0#JRU:>结算价下跌1.4日圆,至每公斤362.4日圆.
沪胶主力1月合约SNRF2收涨0.9%,至每吨34,100元人民币.成交量为574,662口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。