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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 17:17 BJT

〔表格〕欧元区7月HICP终值为较上年同期升2.5%,符合预估

路透8月17日电---欧盟统计局周三公布,7月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上年同期上升2.5%,较前月下降0.6%,均符合预估.

7月 7月 6月 5月 4月 12个月

(较上月) 平均值

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000 -0.6 2.5 2.7 2.7 2.8 2.3

扣除能源 896.4 -0.8 1.5 1.8 1.8 1.8 1.4

扣除能源

和未加工食品 822.8 -0.8 1.5 1.8 1.7 1.8 1.3

扣除烟草 975.2 -0.6 2.5 2.7 2.7 2.8 2.3

扣除食品、能源

和烟酒 703.4 -1.0 1.2 1.6 1.5 1.6 1.2

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--编译 侯向明;审校 艾茂林

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