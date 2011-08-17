〔表格〕欧元区7月HICP终值为较上年同期升2.5%,符合预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月17日电---欧盟统计局周三公布,7月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上年同期上升2.5%,较前月下降0.6%,均符合预估.
7月 7月 6月 5月 4月 12个月
(较上月) 平均值
欧元区17国 CPI 权重
整体 1000 -0.6 2.5 2.7 2.7 2.8 2.3
扣除能源 896.4 -0.8 1.5 1.8 1.8 1.8 1.4
扣除能源
和未加工食品 822.8 -0.8 1.5 1.8 1.7 1.8 1.3
扣除烟草 975.2 -0.6 2.5 2.7 2.7 2.8 2.3
扣除食品、能源
和烟酒 703.4 -1.0 1.2 1.6 1.5 1.6 1.2
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--编译 侯向明;审校 艾茂林
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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