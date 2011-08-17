〔中国债市〕现券收益率维持盘整,政策及资金面不确定令市场陷入胶着

路透上海8月17日电---中国银行间债市周三现券收益率维持盘整.虽然机构普遍预期四季度通胀将有所回落,但消费者价格指数(CPI)目前仍处高位,而央行货币政策亦未见放松,政策及资金面的不确定性使得债市表现胶着.

上海一券商交易员称,央行公开市场操作释放出加大力度回笼资金的信号,而且今天的资金面相对前几日来说也有点紧张,这或许与国电电力(600795.SS)周五55亿元人民币可转债发行有关,但无疑增加了市场的谨慎情绪.

"今年大家都被资金面杀的有些怕了,债券(收益率)下到了这个位置,走的有点牛皮."他说.

中国央行公开市场周二发行的一年期央票收益率意外上涨8个bp,至3.5840%,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在增加央票需求以助力回笼流动性,但同时也提升了市场的加息预期.今日稍早央行还宣布周四将恢复暂停一个月的三年期央票发行,发行量10亿元.

交易员还表示,上午招标的10年期国债中标利率落于二级市场水平附近,对现券影响中性,预计近期债市还将维持盘整的态势.

剩馀期限近30年的固息国债110016券CN110016=CFXS成交居首,收报98.9722元,对应收益率4.5631%,成交138.27亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0158 3.2456

上日 2.9939 3.2294

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6565/3.5875

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6249/3.5549

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2080/4.1385

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