《中国新债预测》国开行三年固息债利率预测均值4.32%、10年债4.76%

* 招标品种: 国开行三年固息债 10年固息债

* 招标金额: 至多160亿元人民币 至多200亿元

* 预测均值: 4.32% 4.76%

* 预测区间: 4.25%-4.35% 4.70%-4.82%

* 招标时间: 周四(18日)上午10:00-11:00 周四(18日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 九位(银行、券商) 九位(银行、券商)

路透北京8月17日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行三年和10年两期固息债.当前政策性金融债与国债利差较历史均值偏大,投资价值更受机构青睐,加之近期资金面显宽松.路透调查显示,两期新债利率预测均值分别落在4.32%和4.76%,均接近二级市场水平.

"政金债与国债的利差处于历史高位,价值更好,最近资金也比较松,这两期新债的需求应该还可以,"北京一大型银行交易员称.

北京一大型券商固定收益分析师亦指出,在市场情绪稍好的时候,机构会更青睐中长债种,所以10年固息债或更受机构青睐.多位市场人士也表露了相同看法.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期固息政策金融债最新收益率报4.3035%;10年期固息政策金融债最新收益率报4.7545%.

该期债为国开行今年第47期、第48期金融债.具体条款如下:

第47期 48期 -------------------------------------------------------------------------

发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息 10年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 8月23日 8月24日

起息日 8月23日 8月24日

分销期 8月19日-8月23日 8月19日-8月24日

上市日 8月29日 8月30日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)