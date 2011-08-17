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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 17:26 BJT

〔中国新债〕株洲高科集团周四起将发行10亿元企业债,期限七年

路透北京8月17日电---中国株洲高科集团有限公司周三公告称,将于周四(18日)起发行

10亿元人民币固息企业债,期限七年.

具体条款如下:

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元)

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株洲高科集团 -- 10 7 7.82% 招商证券 AA 8/18-8/23

(最後三年分别按照30%、30%、40%的比例偿还本金)

==========================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 杨淑祯

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