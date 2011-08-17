〔中国汇市〕人民币兑美元因中间价回调小幅收跌,短期料先盘整(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增最新报价)
* 人民币即期汇价收跌,追随中间价回调
* 亦受非美货币走颓拖累
* 短期内维持区间盘整
路透上海8月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期汇价小幅收跌,追随中间价终结此前连续五日创新高的走势.人民币在经历了一波快速上涨之後,机构获利回吐带来汇价盘整并不令市场感到意外,预计盘整走势将至少延续数日.
此外,欧元等非美货币走势不佳,对人民币汇价回落亦有带动.不过交易员认为,人民币升值步伐料难停止,短暂回调後还会再回升值区间.
"之前人民币升值的幅度已经很高了,回调是肯定的,(整理期)大概3-5天吧,"深圳一银行交易员称.
国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年7月人民币实际有效汇率指数为117.86,环比上涨0.53%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.73%.[ID:nCN1904807]
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3871 6.3865 6.3998 6.3996 *6.3925 6.3828
注: "*"创2005年7月汇改以来的新高
东京汇市欧元周三下跌,低于日线图一目均衡云区顶端,欧元区共同债券构想缺乏进展,加上弱于预期的德国GDP数据,都对欧元构成打压.瑞郎亦持续承压,因市场预期瑞士即将采取行动阻遏其升势.[FRX/CN]
以下为北京时间17:06,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2780/80 6.2720
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3695/15 6.3695
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水530点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3341元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.
--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 林高丽/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。