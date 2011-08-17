〔路透基点〕台湾银行发起对长荣海运8.24亿美元10年定期贷款联贷案

路透香港8月17日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,委托主办行、额度分配行和代理行-台湾银行昨晚已发起了对长荣海运股份有限公司(Evergreen Marine Corp)8.24亿美元的10年期贷款,用于支持後者购买10艘集装箱货轮.

该项定期贷款分为2.472亿美元的A部分,由长荣海运充当借款人;3.296亿美元的B部分,由长荣海运(美国)充当借款人;以及2.472亿美元的C部分,由长荣海运(新加坡)充当借款人.B部分贷款由长荣海运担保,C部分由长荣海运国际(Evergreen International SA)担保.

该项贷款的利率为,在船舶交付前较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点,船舶交付後则为加码90个基点.当台北外汇交易中心美元隔夜拆款利率(TAIFX3)与LIBOR间的利差超过35个基点,借款人需支付差额利息.

该项贷款采取气球式还款方式,平均期限为7.9年.

银行可以按四档承贷额参贷:1.2亿美元或以上、0.8-1.19亿美元、0.4-0.79亿美元以及0.2-0.39亿美元.承贷1.2亿美元或以上的银行可获得委托主办行和额度分配行的头衔.

今年5月,长荣海运从台湾中华船厂(CSBC)订购了上述10艘8,000-TEU集装箱船.首船预计在2013年下半年交付.