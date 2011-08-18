调查预计日本新首相在位不超一年

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月17日电---路透调查显示，日本财务大臣野田佳彦是金融市场青睐的下届首相人选，不过不管是谁接任首相，可能在位都不会超过一年。

菅直人已表示，在国会通过包括补充预算在内的重要法案後，他将立即辞职。

他提出的“辞职条件”预计到下周将全部实现，这意味着执政党--民主党可能最早8月28日就会举行新党首选举。

下任首相必须在修复财政状况与灾後重建任务中力求平衡。

路透对32位市场人士的调查显示，42%的受访者希望野田佳彦当选。

冈三证券投资策略师Hideyuki Ishiguro表示：“提出执政党和反对党组建‘大联盟’的野田佳彦，是最合适的人选。如果建成‘大联盟’，政府施政能力将极大改善。”

但多达75%的受访者认为，新首相执政顶多到2012年9月大选时，仅有两位受访者预计新首相能干满四年。(完)