调查预计日本新首相在位不超一年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月17日电---路透调查显示，日本财务大臣野田佳彦是金融市场青睐的下届首相人选，不过不管是谁接任首相，可能在位都不会超过一年。
菅直人已表示，在国会通过包括补充预算在内的重要法案後，他将立即辞职。
他提出的“辞职条件”预计到下周将全部实现，这意味着执政党--民主党可能最早8月28日就会举行新党首选举。
下任首相必须在修复财政状况与灾後重建任务中力求平衡。
路透对32位市场人士的调查显示，42%的受访者希望野田佳彦当选。
冈三证券投资策略师Hideyuki Ishiguro表示：“提出执政党和反对党组建‘大联盟’的野田佳彦，是最合适的人选。如果建成‘大联盟’，政府施政能力将极大改善。”
但多达75%的受访者认为，新首相执政顶多到2012年9月大选时，仅有两位受访者预计新首相能干满四年。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。