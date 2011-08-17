《外汇动态》攻击美联储的声浪或提升推行QE3的门槛

1001GMT--即使数据进一步恶化,债务协议已排除了美国政府出台进一步刺激政策的可能性,第三轮量化宽松政策(QE3)的门槛可能已被调高.

在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克酝酿Jackson Hole演讲的同时,共和党总统候选人对美联储政策的批评声浪一直在升温.

"在我看来,在美国历史上这个特殊时期,通过大印钞票来耍弄政治权术,几近于欺骗和背叛,"Rick Perry周一表示.

Michele Bachmann周二谈到,"美联储已经犯了非常严重且令人痛心的错误.

虽然这可能是一出政治戏剧,但大选言论也可能给了美联储一些思考的东西.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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