《外汇动态》攻击美联储的声浪或提升推行QE3的门槛

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
1001GMT--即使数据进一步恶化,债务协议已排除了美国政府出台进一步刺激政策的可能性,第三轮量化宽松政策(QE3)的门槛可能已被调高.
在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克酝酿Jackson Hole演讲的同时,共和党总统候选人对美联储政策的批评声浪一直在升温.
"在我看来,在美国历史上这个特殊时期,通过大印钞票来耍弄政治权术,几近于欺骗和背叛,"Rick Perry周一表示.
Michele Bachmann周二谈到,"美联储已经犯了非常严重且令人痛心的错误.
虽然这可能是一出政治戏剧,但大选言论也可能给了美联储一些思考的东西.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。