《中港经济焦点》中央"大礼包"利香港长远发展,短期甜头有限令股市折返

* 中国副总理称大幅开放香港服务业进入内地

* 开放项目有医疗、建筑等新兴及传统服务业

* 长期利于中港两地的经济发展

* 然短期甜头有限令香港股市冲高回落

记者 陈敏/李珊珊

路透香港8月17日电---率领强大代表团至香港访问的中国副总理李克强,周三给香港派出"大礼包",包括大幅开放香港服务业进入内地等,并明确到十二五末,基本实现内地与香港服务贸易自由化.

中央此次宣布的多项支持香港经济发展的措施,将使得以服务业见长的香港,可望大为受惠于有意提升服务业比重的中国"十二五"(2011-2015年)规划;但由于其中并未出现股市投资者此前期待的"港股直通车"等资金引入即时性利好,港股最终反应平淡,收盘缩减涨幅至微升.

被视为下任中国总理热门人选的李克强,在出席"十二五"规划及两地金融发展论坛时表示,中国内地服务业占经济总量的水平偏低,且质量及结构都存在突出问题.香港高水平的服务业具有独特优势,与内地巨大的市场需求相结合将有利两地经济共同繁荣.

"股市没有收到马上就有的好处."交通银行香港首席经济学家罗家聪指出,"尽管从长期看,这些开放将有利于香港经济的长远发展,但效果现在看不到."

内地拟对香港开放的服务业领域有传统及新兴服务业,包括医疗、建筑以及律师等,支持香港在内地设立旅行社.并进一步放宽服务提供者的标准,充实贸易投资便利化的内容,切实扩大CEPA(《更紧密经贸关系安排》)受惠面,继续推动在广东等省市先行先试.

在基础设施方面,将加强西线东输二线工程香港直线建设,确保2012年下半年实现向香港供气,十二五期间累计供气量达到30亿立方米以上.

是次李克强访港的规格颇高,随行的有央行行长周小川、商务部部长陈德铭、发改委主任张平以及广东省长黄华华等.而在中国此前公布的"十二五"规划中,首次将香港澳门长期繁荣稳定的内容单独成章.

**两地互惠共赢**

在这次论坛中,出席会议的高官们都强调未来五年中国经济增长的重心将向消费转移,而服务业是香港具有独特优势的产业,在内地市场全面开放後,将推动香港与内地的互利共赢.

"未来五年,中国将把消费占GDP(国内生产总值)的比重提升4个百分点至47%."发改委主任张平在是次会议上称,"香港服务业的人才、经验都有很大的优势,进入内地也利于推动中国消费升级."

对于如何提升香港在国际事务中的地位,李克强表示,中央政府将继续支持香港积极参与多边和区域的经济合作,增强内地和香港在世贸组织和亚太经合组织中的协调与互动,不断提高香港参与多边和区域合作水平.

而两地企业间的合作,也是这次会议重点提及的内容之一.从官员们发言的字里行间,不难看到,香港在金融、法律、会计和投资咨询等服务方面的优势,已被广泛认可.

"要推动内地与香港企业联合'走出去'."张平称,"鼓励两地企业以联合投资、联合投标、联合承揽项目等多种方式,共同开拓国际投资和基础设施建设市场."

在金融方面的合作,则包括推出港股组合ETF(交易所基金);允许内地港资银行参与共同基金销售业务;丰富和提高对港资银行开放的层次和质量,支持港资银行加快在广东省内以异地支行形式合理布点,均衡布局;以及开展外资银行以人民币增资试点,为香港企业和银行到内地投资提供便利等.

而受ETF消息影响,今日两地券商类股表现良好,其中,中国第二大上市券商--海通证券(600837.SS)收升1.49%,其旗下子公司海通国际证券(0665.HK)则大涨8.59%.

**粤港合作出多项新规划**

紧临香港的广东省,无疑将承担内地与香港交流与开放的先锋角色.此次会议,则再为粤港合作提出了诸多发展内容.其中包括大力推动前海深港现代服务业合作区建设;开拓区域旅游合作长远发展战略,强化无障碍旅游区域建设.

"已将'衔接内地港澳交通'列入了国家'十二五'综合交通运输规划中."张平称,"将建设广深港铁客运专线,并逐步实现全线与京广线、杭福线等东部沿海快速铁路的接驳."

张平并表示,还将研究连接香港和深圳两个机场之间的港深西部快速轨道线的建设.

而代表香港企业界发言的冯国经则指出,做为实业界的代表,他希望在粤港经贸发展上,未来两地都能创造更多的便利.

"要加强通关的便利,要让粤港间的交通实现无缝隙覆盖."他建议.

**利好出尽,股市折返**

但显然,上述长期的利好政策并没有进一步给市场带来太大的惊喜,香港恒生指数.HSI在李克强讲话之初,一度上涨近300点,涨幅逾1.4%,但随後则一点一点随着利好措施的宣布,而回落至平盘附近,最终仅小升0.38%.

"市场希望看到有'港股直通车'这样的利好,但显然是失望了."罗家聪称,"香港的服务业可以进入内地,从长期来说,为香港打开了更广阔的市场."

但作为香港人,他表示,香港还是要发挥自己的优势,寻找更广阔的国际市场空间,"不能仅知道向中央政府要好处."

对于人民币能否成为国际货币中的重要一员,中国央行行长周小川则说出了一句意味深长的话,"对于人民币的使用,香港应该拓展更多的渠道."

中国国内目前对人民币国际化存在较大的争议,其中的一点,就是因为境外的人民币目前并没有有效地转动起来,更多是再度流回了中国境内,从而有悖于人民币走出国门的初衷.(完)