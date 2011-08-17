特写：亚洲富人在奢侈品上一掷千金

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡8月17日电---Adrian Tan拥有两辆奔驰轿车，现在正有意购买第三辆汽车。这位36岁的金融交易员正和他的太太在新加坡一条遍布豪华汽车经销商的大街上采购，称他可能还会选择购买奔驰，亦或选择奥迪或宝马。

在新加坡，这些汽车并不便宜，加上税费，这些汽车的售价都要在15万美元以上，但Tan说，他已经算是相对节省的。

“那些有更多可支配收入的年轻人，他们的消费意愿总令我相形见绌。我有几个20多岁的朋友，他们买的都是保时捷、兰博基尼等高端汽车。”

尽管市场疲软且存在二次衰退的担忧，但这一趋势在亚洲多个地区均可看到。

亚洲对豪华汽车、高端房产、艺术品和珠宝的需求正蒸蒸日上，因大量财富正在从西方转向东方。

Capgemini及美银美林在最新的年度财富报告中表示，亚洲拥有高净资产值(拥有100万美元以上可支配收入)的人数在2010年飙升至330万，而他们财产则升至10.8万亿美元。

欧洲去年拥有310万百万富翁，其可支配收入总计为10.2万亿美元，而北美的百万富翁人数为340万，可支配收入为11.6万亿美元。

由于亚洲富人越来越多，奢侈品、高端房产和汽车的销量也在飙升。

在新加坡，市里一家宝马经销商一个月就卖出约350辆汽车。在大中华区，宝马称今年前六个月的总销量为130,659辆，同比增加60%。

佳士得拍卖行称，2011年上半年，亚洲的艺术品、美酒、珠宝和瓷器的成交额高达5.15亿美元，同比增加68%。

万事达卡国际(MasterCard Worldwide)高级副总裁Porush Singh表示：“亚洲的消费额高达13-14万亿美元，占世界财富的四分之一。全球金融平衡正移向亚洲。”（完）