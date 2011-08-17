(重温稿)《中国公开市场预测》逾一个月後三年央票地量再发行,利率上涨可能性大

* 时隔逾一个月後央行再发三年央票,发行量10亿元

* 三年期中标利率预计在此前基础上走升8-9个基点

* 三个月央票发行收益率亦有望上涨约8个基点

路透上海8月17日电---时隔逾一个月後,中国央行周四将再次发行三年央票,10亿元人民币的发行量并创下今年重启以来新低.由于近期现券收益率已有过一个快速攀升过程,市场心态偏谨慎;加之周二的一年央票发行收益率破稳上行,预计明日该三年央票利率有望随之上涨,升幅或达8-9个基点(bp).

不过也有分析师指出,目前三年央票的一二级利差偏小,而且明日发行规模相当有限,因此并不排除持稳在此前3.89%水平的可能.而对明日三个月期央票发行收益率走势,他们认为,基本可以参照一年品种,涨幅预计在8个bp左右.

北京一银行交易员称,6月末央票发行利率一轮上涨过程中,三年央票中标利率涨幅为9个bp.此外考虑到本周一年央票收益率逾8bp的升幅,预计明日三年央票利率涨幅"估计8-9个(基)点的样子."

央行稍早公告,周四将招标发行10亿元三年期央票.最近一次该期限央票发行是在7月14日,当期发行量50亿元,中标利率3.89%;同时,央行明日还将发行70亿元三个月期央票,发行量与上周持平.

央行上周四公开市场招标的70亿元三个月期央票,中标收益率连续六周持平于3.0801%,当日还进行了300亿元91天期正回购操作.不过本周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在增加央票需求以助力回笼流动性,但同时也令市场升息预期有所加重.[ID:nCN1901651]

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率为3.9957%,三个月央票收益率为3.23%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续四周净投放,累计金额1,650亿元,其中上周净投放量为700亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 50

(周四) 80

正回购 (周二) 290

(周四) 待定

央票到期 640

正回购到期 250

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