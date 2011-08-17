〔东南亚股市〕泰国股市逼近两周高位,但新加坡股市回落

路透曼谷8月17日电---大多数东南亚股市周三上涨,因市场对高派息的股票需求强劲,不过对美国和欧洲经济放缓或产生负面意外效果的担忧令风险偏好受抑.

本周股市十分波动,因全球不确定性增强,加之美国衰退风险增大,市场信心被削弱,尤其是在投资者对新兴地区经济成长的乐观情绪减弱的情况下.

不过,周三泰国股市.SETI上涨1.5%,因投资者买入季度财报好于预估和派发丰厚股息的公司股票.越南股市.VNI和马来西亚股市.KLSE分别上涨1.8%和0.32%.

曼谷交易商表示,外资需求相对疲弱,但国内投资者正在买进.

"关键影响因素仍是人们对美国和欧洲问题的担忧.但泰国上市企业的季度财报被证明是具有韧性的,而且许多大型企业将派发高于预估的股息,"Tisco Securities的策略师Viwat Techaponphol称.