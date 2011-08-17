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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 19:15 BJT

〔亚洲橡胶〕8月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 355.9 29 - -

9月 358.2 41 - -

10月 359.5 58 357.4 2

11月 360.1 161 360.5 119

12月 361.2 258 360.4 53

1月 362.4 3638 362.6 524

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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