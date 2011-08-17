〔美国数据〕8月12日当周再融资申请上扬,但购房贷款申请下滑--MBA

路透纽约8月17日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国住房抵押贷款再融资申请增长,但经济面临不确定性之际购房抵押贷款申请下滑.

MBA表示,8月12日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上升4.1%至716.4.

MBA经季节调整的再融资指数USMGR=ECI上升8.0%至3,915.5,为11月初以来最高.但购房贷款申请指数下滑9.1%至167.5.

MBA高层Mike Fratantoni表示,上周股市的大幅波动加之对经济的担忧,可能令潜在购房人犹豫不决,打压了购房贷款的需求.

再融资占整体抵押贷款申请的比例升至78.8%,上周为75.6%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.32%,低于前一周的4.37%.(完)

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