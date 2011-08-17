〔国际油市〕亚洲柴油市场走强,因有迹象显示该地区需求增强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月17日电---亚洲柴油市场周三走强,远期合约走向逆价差,因有迹象显示该地区需求增强.
9/10月和10/11月合约升至小幅正价差.而11/12月和12/1月合约转入逆价差.
交易商说,越南Dun Quat炼厂仍然关闭所引发的该国需求增加的预期,亦提振人气,即使该地区中质馏分油供给高企限制市场涨幅.
市场继续寻找台湾台塑日产能54万桶的炼厂何时恢复生产的迹象.台塑曾表示准备在8月20日复产,但这还将取决于政府本周的检视情况.
9月柴油裂解价差下跌0.01美元,至每桶较迪拜原油升水18.33美元.
航煤裂解价差上涨0.19美元,至每桶20.48美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.75 125.1 124.9 123.4 +1.50 +1.22
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.80 123.2 123.0 121.7 +1.30 +1.07
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.65 124.0 123.8 122.6 +1.25 +1.02
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.15 125.5 125.3 124.1 +1.25 +1.01
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.2 122.0 +1.23 +1.01
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.3 122.1 +1.20 +0.98 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。