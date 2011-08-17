〔国际油市〕亚洲柴油市场走强,因有迹象显示该地区需求增强

路透新加坡8月17日电---亚洲柴油市场周三走强,远期合约走向逆价差,因有迹象显示该地区需求增强.

9/10月和10/11月合约升至小幅正价差.而11/12月和12/1月合约转入逆价差.

交易商说,越南Dun Quat炼厂仍然关闭所引发的该国需求增加的预期,亦提振人气,即使该地区中质馏分油供给高企限制市场涨幅.

市场继续寻找台湾台塑日产能54万桶的炼厂何时恢复生产的迹象.台塑曾表示准备在8月20日复产,但这还将取决于政府本周的检视情况.

9月柴油裂解价差下跌0.01美元,至每桶较迪拜原油升水18.33美元.

航煤裂解价差上涨0.19美元,至每桶20.48美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.75 125.1 124.9 123.4 +1.50 +1.22

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.80 123.2 123.0 121.7 +1.30 +1.07

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.65 124.0 123.8 122.6 +1.25 +1.02

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.15 125.5 125.3 124.1 +1.25 +1.01

8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.2 122.0 +1.23 +1.01

9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.3 122.1 +1.20 +0.98 (完)