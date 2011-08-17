〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,因交易商预计库存将降至200万吨以下

路透吉隆坡8月17日电---马来西亚棕榈油期货周三上涨,因交易商押注出口强劲将令本月库存控制在200万吨以下,但金融市场波动使得部分投资者保持谨慎.

棕榈油已经受到马来西亚和印尼库存高企的打压,最近又受到金融市场动荡以及美国债信评级本月被下调後,市场对全球经济成长更加乏力的担忧的冲击.

"今日交投清淡,因投资者十分谨慎.鉴于出口延续强劲势头,库存本月将下降,因假期季到来将令产量减少,"一名外资大宗商品交易商的交易员称.

指标11月棕榈油期约KPOc3结算价上涨1%,报每吨3,033马币(林吉特)(约合1,017.61美元).昨日,该期约曾触及3,045马币,距离两周高位不远.

成交量较少,为20,104口,通常水平为25,000口.

技术面正转为负面.路透分析师王涛表示,棕榈油期货每吨3,144马币的上档目标位已经失效,而位于2,917马币的下档目标位则已建立.

不过,棕榈油供需数据或将变得更加利多.马来西亚8月1-15日棕榈油出口增长逾五分之一,而且分析师预计,这种趋势还将延续.(完)