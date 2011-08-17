〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及三个半月高点,价格亦近两周高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月17日电---亚洲石脑油价格徘徊在两周高位附近,同时裂解价差亦触及三个半月高点,因市场预期印度现货减少及日本国内供给下降,继续提振人气.
韩国湖南石油化学(Honam)(011170.KS)购买5万吨公开规格9月下半月到岸石脑油,其以成本加运费的价格较日本现货价格每吨升水约2.00美元,这是该国三个半月来支付的最高升水水准.
部分交易商说此升水可能进一步走高.不过并非所有的交易商都相信基本面很强劲.
一位北亚交易商说,"我无法鉴别驱动该市场的真正因素.欧洲和亚洲的供需情况大致平衡."
汽油裂解价差下滑至两日低点,但仍高于每桶10美元,暗示对卖家来说这是一个健康的市场.
日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上扬13.50美元,至每吨948.50美元,为8月4日触及每吨967.50美元以来最高.
10月上半月和11月上半月互换逆价差报每吨3.00美元,为5月26来最高.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨4.87美元至每吨升水123.80美元,为5月24日触及每吨126.50美元以来最高.
汽油裂解价差下跌0.7美元,至每桶10.14美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 948.00/949.00 935.00 +13.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 102.90/103.00 101.44 +1.51
9月石脑油互换NAF-1M-S 942.75/944.75 933.50 +10.25
10月石脑油互换NAF-2M-S 940.50/942.50 932.00 +9.50
97号现货汽油GL97-SIN 128.18/128.28 126.25 +1.98
95号现货汽油GL95-SIN 124.85/124.95 122.80 +2.10
92号现货汽油GL92-SIN 120.05/120.15 119.65 +0.45
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.10/17.20 18.21 -1.06 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。