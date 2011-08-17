〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及三个半月高点,价格亦近两周高位

路透新加坡8月17日电---亚洲石脑油价格徘徊在两周高位附近,同时裂解价差亦触及三个半月高点,因市场预期印度现货减少及日本国内供给下降,继续提振人气.

韩国湖南石油化学(Honam)(011170.KS)购买5万吨公开规格9月下半月到岸石脑油,其以成本加运费的价格较日本现货价格每吨升水约2.00美元,这是该国三个半月来支付的最高升水水准.

部分交易商说此升水可能进一步走高.不过并非所有的交易商都相信基本面很强劲.

一位北亚交易商说,"我无法鉴别驱动该市场的真正因素.欧洲和亚洲的供需情况大致平衡."

汽油裂解价差下滑至两日低点,但仍高于每桶10美元,暗示对卖家来说这是一个健康的市场.

日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上扬13.50美元,至每吨948.50美元,为8月4日触及每吨967.50美元以来最高.

10月上半月和11月上半月互换逆价差报每吨3.00美元,为5月26来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨4.87美元至每吨升水123.80美元,为5月24日触及每吨126.50美元以来最高.

汽油裂解价差下跌0.7美元,至每桶10.14美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 948.00/949.00 935.00 +13.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 102.90/103.00 101.44 +1.51

9月石脑油互换NAF-1M-S 942.75/944.75 933.50 +10.25

10月石脑油互换NAF-2M-S 940.50/942.50 932.00 +9.50

97号现货汽油GL97-SIN 128.18/128.28 126.25 +1.98

95号现货汽油GL95-SIN 124.85/124.95 122.80 +2.10

92号现货汽油GL92-SIN 120.05/120.15 119.65 +0.45

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.10/17.20 18.21 -1.06 (完)