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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 21:11 BJT

〔美国热股〕Deere & Co上调全年财测,盘前股价微跌

路透纽约8月17日电---全球领先的农业设备制造商Deere & Co(DE.N)周三公布季度获利高于此前预期,受助于国际市场对大型机械的需求以及美元疲软.

其还上调了全年财测,称高马力农业机械营收提升业绩,且尽管北美建筑市场疲软,但建筑器材营收改善.

周三盘前公司股价下跌1.5%,报74美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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