〔美国热股〕Deere & Co上调全年财测,盘前股价微跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月17日电---全球领先的农业设备制造商Deere & Co(DE.N)周三公布季度获利高于此前预期,受助于国际市场对大型机械的需求以及美元疲软.
其还上调了全年财测,称高马力农业机械营收提升业绩,且尽管北美建筑市场疲软,但建筑器材营收改善.
周三盘前公司股价下跌1.5%,报74美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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