(重温稿)〔中港股业绩〕平保中期净利升33%符预期,拟向深发展再注资至多200亿元

* 平保上半年净利按年升33%,符合市场预期

* 公司称下半年面临较大获利压力

* 平保同意认购深发展股份,涉资不超过200亿元人民币

* 此次增发後,深发展核心资本充足率将超过10%

记者 雷美珍

路透香港8月17日电---按市值计为全球第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)上半年净利同比增长33%,符合市场预期,主要受银行和财产保险业务带动;惟公司预期下半年面临较大的获利压力.

公司同时称,将再次认购其子公司深圳发展银行(000001.SZ)定向增发股份,涉资不超过200亿元人民币.

"认购代价将由深发展用作补充其核心资本及提高资本充足率,以满足资本监管要求及促进深发展的健康发展,继而加强本公司银行业务板块,显着提高集团内部的交叉销售,促进保险、银行、投资三大业务更均衡发展."平保在公告中表示.

平保表示,上半年利润增长,一方面受益于保险业务规模保费的快速增长,尤其是产险业务在规模大幅增长的同时,综合成本率保持在较低水平;另一方面因深发展和平安银行的盈利能力提升,使银行业务利润贡献亦有较大提升.

这家拥有寿险、财产保险、信托和银行的多元化金融公司公告显示,今年首六个月净利为127.57亿元,去年同期为96.11亿元.汤森路透综合五名分析师预测为净利123亿元.

不过分析师认为,下半年市场流动性持续偏紧,而第三季以来A股进一步下滑,这对于中国的寿险公司来说,经营环境仍具挑战.

"平保上半年的各项业务指标均符合预期,下半年盈利表现主要受投资环境因素影响."建银国际分析师Kenneth Yue说.

另一名不愿具名的分析师则称,预期下半年平保寿险业务难以出现很大改善,因此银行业务将是平保盈利增长亮点之一.

而平保亦在公告中表示,当前国内外经济金融发展形势依然严峻而复杂,"国家宏观政策的变化调整、外部投资环境波动加剧和内部经营成本不断上升,对下半年的利润带来较大压力."

**平保于深发展持股将增至61.36%**

据平保和深发展的声明,平保此次同意认购深发展不少于8.92亿股及不多于11.9亿股股份,现金代价不超过200亿元人民币,认购价为每股16.81元.

目前,平保持有深发展约52.38%的股份;交易完成後,根据认购股份上限,其持股量将增至该行经扩大全部已发行股本不多于约61.36%.

平保表示,该批股份设有限售期,由认购股份发行结束之日起计36个月,期间平保不得进行转让.

上月底,平保完成增持深发展至具控制性的52.38%股权.当时平保以其所持平安银行90.75%股份及现金26.9亿元,全额认购深发展非公开发行的约16.38亿股股份.[ID:nCN1861485]

分析师称,由于平保于今年3月透过向香港富商郑裕彤控制的周大福企业发行2.72亿股新H股,筹资约195亿港元,相信足以应付向深发展的注资.

深发展在另一份声明中称,是次增发所得资金将用于补充资本金,此举有利于该行进一步扩充资产和业务规模,"增发完成後,预计核心资本充足率和资本充足率分别超过10%和13%."

此外,深发展还公布,今年上半年净利润同比增长56%,至47.32亿元;每股收益1.36元.6月末,该行资本充足率为10.58%,核心资本充足率为7.01%,符合监管标准;其于一季度末的资本充足率则为10.13%,核心资本充足率7.14%.

本周稍早,中国银监会就银行资本监管的新标准徵求意见,明确正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1899259]

今日停牌的平保及深发展股票均将于周四复牌.停牌前,中国平安H股周二收报67.05港元;A股报41.87元人民币.深发展则收报17.05元.(完)

浏览中国平安保险其他新闻,请点选[2318.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

(here)