〔国际油市〕亚洲燃料油即期逆价差继续趋陡,买兴集中于9月/10月合约

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月17日电---亚洲燃料油即期逆价差周三连续第五个交易日趋陡,而其近月裂解价差持坚于每桶贴水窄于5.00美元的水平,受近月合约买兴强劲支撑,尽管原油价格稍稍走高.
买兴集中在9月/10月跨月价差合约上,成交量高达35万吨,成交价格在逆价差每桶5.00美元上方的强劲水平,创下逾一个月来最高.
一位在新加坡的西方交易员说:"每天都有船货以高价成交的消息,这影响了市场.即便是在这麽高的价格水平上,9月/10月合约成交量也很巨大,这验证了市场的坚挺."
"显示今天市场仍然做多9月,因为其它合约流动性稀薄.上限在哪里还有待观察.但在5.00美元,我认为是不远了."
9月裂解价差维持坚挺走势,上涨0.01美元至每桶较迪拜原油贴水4.97美元.10月裂解价差收窄0.15美元至每桶贴水5.72美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 655.40 655.80 655.60 646.88 8.72 1.35
现货380CST燃料油 FO380-SIN 649.70 650.00 649.85 641.25 8.60 1.34
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 653.00 655.00 654.00 649.00 5.00 0.77
380CST船用燃料油升水 3.30 5.00 4.15 7.75 -3.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.50 4.75 4.63 4.00 0.63 15.63
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.75 5.25 5.00 5.30 -0.30 -5.66 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。