〔美国热股〕BJ's Wholesale Club公布高于预期季度获利,股价盘前小涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月17日电---BJ's Wholesale ClubBJ.N周三公布季度获利远高于预期,受助于利润率提高,汽油销售以及成本削减.
该公司第二季获利4,570万美元,合每股盈馀(EPS)0.84美元,上年同期分别为3,580万美元和0.67美元.此前该公司预计获利区间在4,050万至4,250万美元之间,合每股盈馀0.74-0.78美元.
当前该公司正被私募股权投资公司Leonard Green & Partners和CVC Capital Partners[CVC.UL]收购.
周三盘前公司股价上涨1.4%,报51.23美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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