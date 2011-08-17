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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 21:14 BJT

〔美国热股〕BJ's Wholesale Club公布高于预期季度获利,股价盘前小涨

路透纽约8月17日电---BJ's Wholesale ClubBJ.N周三公布季度获利远高于预期,受助于利润率提高,汽油销售以及成本削减.

该公司第二季获利4,570万美元,合每股盈馀(EPS)0.84美元,上年同期分别为3,580万美元和0.67美元.此前该公司预计获利区间在4,050万至4,250万美元之间,合每股盈馀0.74-0.78美元.

当前该公司正被私募股权投资公司Leonard Green & Partners和CVC Capital Partners[CVC.UL]收购.

周三盘前公司股价上涨1.4%,报51.23美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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