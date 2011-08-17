〔美国股市〕开高,受零售企业强劲业绩带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月17日电---美国股市周三开高,受Target等消费行业领头羊良好业绩的支撑,而大宗商品和欧元上涨表明风险意愿上升.
道琼工业指数.DJI盘初上涨21.04点,或0.18%,报11,426.97点;标准普尔500指数.SPX上涨4.04点,或0.34%,报1,196.80点.Nasdaq指数.IXIC上涨4.71点,或0.19%,报2,528.16点.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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