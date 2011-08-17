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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 21:46 BJT

〔美国股市〕开高,受零售企业强劲业绩带动

路透纽约8月17日电---美国股市周三开高,受Target等消费行业领头羊良好业绩的支撑,而大宗商品和欧元上涨表明风险意愿上升.

道琼工业指数.DJI盘初上涨21.04点,或0.18%,报11,426.97点;标准普尔500指数.SPX上涨4.04点,或0.34%,报1,196.80点.Nasdaq指数.IXIC上涨4.71点,或0.19%,报2,528.16点.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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