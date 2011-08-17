〔欧洲汇市〕英镑攀升至三个半月高位,因英央行会议记录公布後出现轧空

* 英镑攀升至三个半月高位,受助于轧空

* 交易商称,并购兴趣是英镑买盘来源

* 英国央行会议记录:两位政策委员放弃支持升息的立场

路透伦敦8月17日电---英镑周三攀升至三个半月高位,削减稍早因温和的英国央行会议记录和疲弱的就业数据引发的跌幅,因投资者逆转对英镑的利空押注,且美元再度承受卖压.

来自一英国清算所的买盘也提振英镑,据称买盘与并购交易有关,但投资者对英镑将进一步走强存疑,因英国成长前景疲弱,有关英国央行将进一步放宽货币政策的臆测不断升温.

英镑兑美元GBP=D4尾盘上扬0.8%,报1.6574美元,为5月3日以来最高,之前升穿1.6480和1.6500美元的止损位.英镑/美元稍早跌至日低1.6348美元,因英国央行会议记录显示又有两名货币政策委员放弃了支持升息的立场.

英国央行会议记录显示,戴尔和威尔这两名货币政策委员加入了支持保持利率在0.5%纪录低位不变的阵营,委员们以9:0一致通过上述决定.市场人士预期委员会在上次会议上会维持7:2的投票格局.

会议记录还显示,鉴于经济前景不断恶化,货币政策委员会考虑了是否实施新一轮刺激举措的事宜,并承认欧元区问题是对英国经济最大的威胁.

今日公布的数据显示,英国7月请领失业金人口增幅为逾两年来最大,且失业率攀升,巩固了经济复苏迟滞的观点.

所有这一切都致使投资者抛售英镑,後出现轧空迫使他们回补空头头寸.

分析师称,尽管英国基本面疲弱意味着英镑扩大涨幅有困难,但对美国经济放缓和欧元区债务危机的担忧可能为英镑提供强有力支撑.

英国央行会议记录公布後,英镑兑欧元也走软,但随後勉力削减跌幅.

欧元兑英镑EURGBP=D4尾盘上扬0.1%,报0.8765英镑,受助于欧元/美元因风险意愿改善而走强.

CIBC World Markets的汇市策略部主管Jeremy Stretch称,目前正在持续的欧元区债务危机将打压欧元涨势.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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