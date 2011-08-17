〔欧元债市〕德债价格上涨,两年期德债表现欠佳

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 德法两国计划被认为不足以阻止危机蔓延,德债上涨
* 标售乏善足陈,两年期德债表现落後
* 意大利和西班牙公债收益率持于5%左右
路透伦敦8月17日电---周三德债上涨,且可能依然受支撑,因德法两国促进财政一体化的计划对缓解债务蔓延担忧几无作用,不过在德国标债所遇需求不热络之後,短期公债表现欠佳.
德法峰会并未就解决当下担忧--为较疲软的欧元区国家融资,给出实质的措施.
"没人预计会真的宣布(发行欧元区共同债券的计划)...不过应该就此进行更多讨论,或许至少留下扩张欧洲金融稳定机构(EFSF)规模的可能."Nordea Bank首席分析师Niels From称.
"市场仍紧张不安...另外欧元区经济将放缓的迹象亦增加市场担忧.我们将看到更大震荡,这将在今日支撑德债."
德债期货FGBLc1最新上涨81个跳动点,报133.92,盘中高点为134.01.
尽管投资者愈发不安,但一些被认为避险的资产正失去吸引力.
周三德国标售56亿欧元两年期公债,极低的收益率遏制了投资者的偏好.
2013年9月到期的两年期德债平均收益率(殖利率)为0.73%,为2010年10月标售以来最低,且还不及六周前标债收益率的一半.
法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Peter Chatwell称,"资金流速放缓,明显考虑到在这样的水准买入两年期德债上涨空间有限."
两年期德债DE2YT=TWEB收益率跌5个基点至0.70%,五年期和10年期德债收益率均跌约9个基点,分别报2.24%和3.13%.
10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌8个基点,报4.94%,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌4个基点,报4.96%.(完)
--编译 田建华;审校 利棣儿
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