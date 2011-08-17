〔英国债市〕英债收益率触及纪录低位,受助于英央行会议记录和德债涨势

路透伦敦8月17日电---10年期英债收益率周三挫至纪录低位,之前英国央行8月会议记录为第二轮量化宽松政策开启大门,在投资者大举买入30年期英债和德债後,价格进一步大幅攀升.

英国央行货币政策显示,两位英国央行货币政策委员本月放弃了支持升息的立场,令货币政策委员会意外一致通过保持利率在纪录低位.数位政策委员还考虑了是否需要进一步放宽货币政策.[ID:nCN1904983]

10年期英债收益率GB10YT=RR盘中跌穿上周触及的2.460%的纪录低位,且随着价格涨幅扩大,在1458 GMT触及2.440%的纪录新低,日内下跌12个基点.

10年期英债表现强于可比德债EU10YT=RR,後者表现也很强劲,10年期英债/德债收益率差日内收窄2个基点,至21个基点.

周三公布的一项路透调查显示,分析师对英国央行首次升息时间的预期推迟到2012年第四季,8月9日调查时的预期为明年第二季.[ID:nCN1906723]

长期英债表现强于10年期英债,暗示受中长期投资大户,而非投机性买盘推动.

30年期英债收益率GB30YT=RR日内回落12个基点,报3.88%.两年期英债GB2YT=RR价格表现远不及长期英债,收益率仅回落6个基点,至0.60%.

周四市场将关注英国7月零售销售数据,以及英国债务管理局推出新五年期英债.(完)

--编译 母红;审校 田建华

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>