〔英国债市〕英债收益率触及纪录低位,受助于英央行会议记录和德债涨势

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月17日电---10年期英债收益率周三挫至纪录低位,之前英国央行8月会议记录为第二轮量化宽松政策开启大门,在投资者大举买入30年期英债和德债後,价格进一步大幅攀升.
英国央行货币政策显示,两位英国央行货币政策委员本月放弃了支持升息的立场,令货币政策委员会意外一致通过保持利率在纪录低位.数位政策委员还考虑了是否需要进一步放宽货币政策.[ID:nCN1904983]
10年期英债收益率GB10YT=RR盘中跌穿上周触及的2.460%的纪录低位,且随着价格涨幅扩大,在1458 GMT触及2.440%的纪录新低,日内下跌12个基点.
10年期英债表现强于可比德债EU10YT=RR,後者表现也很强劲,10年期英债/德债收益率差日内收窄2个基点,至21个基点.
周三公布的一项路透调查显示,分析师对英国央行首次升息时间的预期推迟到2012年第四季,8月9日调查时的预期为明年第二季.[ID:nCN1906723]
长期英债表现强于10年期英债,暗示受中长期投资大户,而非投机性买盘推动.
30年期英债收益率GB30YT=RR日内回落12个基点,报3.88%.两年期英债GB2YT=RR价格表现远不及长期英债,收益率仅回落6个基点,至0.60%.
周四市场将关注英国7月零售销售数据,以及英国债务管理局推出新五年期英债.(完)
--编译 母红;审校 田建华
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