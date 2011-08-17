〔欧洲股市〕触及约两周最高收位,受美股上涨提振

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.3%

* 股价估值较低,被视为买入机会

* 制药股和矿业股升幅居前

路透伦敦8月17日电---欧洲股市周三收在近两周最高收位,因投资者将焦点转向企业获利及股票估值低廉,欧洲股市早盘因德法峰会结果令人失望而下跌.

美股大涨,此前Target(TGT.N)公布季度获利上升及Staples(SPLS.O)上调获利预估,扶助改善人气,同时投资者返场吸纳此前遭打压的股票.

美股一度上升约1%,之後缩减升幅.

欧洲股市走势震荡,成交量较低放大了股市波幅,因许多交易商及投资者正在放暑假.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3成交量仅为其90天日均值的78%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.3%,报971.87点,此为8月5日来最高收位.

稍早该指数低见955.94点,因法国总统萨科齐和德国总理梅克尔的会议结果未能缓和投者对欧元区债务危机的担忧.

"波动性依然是目前市场的基本主题.但鉴于股票估值水平及企业财务状况看来非常稳健,且企业持有大量现金,市场仍然有很多方面是正面的,"Barclays Wealth股市策略师Henk Potts说.

根据汤森路透Datastream,STOXX Europe 600指数 12个月预估市盈率(本益比)为8.7,此为2009年初以来最低,而10年平均数据为13.3.

制药股升幅居前,之前两周大跌,该类股.SXDP升1.1%,本月迄今仍下跌逾7%.赛诺菲安万特(SASY.PA)上扬2.8%,此前德意志银行将该企业列入25家欧洲"优质企业"名单中,称在近期股价下跌後将为投资者提供良好的价值.

矿业股也有买需,该类股上升0.9%,因主要基本金属价格上升,受助于亚洲买家的兴致及美元下跌.

英国富时100指数.FTSE收跌0.49%,报5,331.60点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.77%,报5,948.94点;法国CAC-40指数.FCHI上升0.73%,报3,254.34点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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