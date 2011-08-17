〔美国债市〕今早有八宗公司债推出,绝大多数为高评级公司债

IFR纽约8月17日电---今早有八宗总值逾57亿美元的公司债推出,因积压的交易在市场出现新一轮波动前赶快入市发行.

新发行的公司债年期从两年期浮息至30年期不等,但A-和以上评级的交易所占比重较大,符合投资者的兴致.

"企业青睐目前的收益率水准,而且票息仍然较低,"一债券承销经理解释企业纷纷急于推出债券的原因,"人们也担心波动性将再次回到市场,且希望在资产负债表中增加一定的现金."

"显然市场更多地关注诸如迪士尼等高评级企业,"他补充说,"我们看到本周评级较高债券的定价在定价指导区间之内,而本周一些BBB评级的债券的定价则在最初指导区间以外."

今早仅有一宗BBB评级债券推出,Magellan Midstream Partners LP (MMP.N) (Baa2/BBB)续发2.5亿美元票息为4.25%于2021年到期的债券,定价在利差为155个基点.

评级为A2/A的迪斯尼(DIS.N)发行7.5亿美元五年期,7.5亿美元10年期和3.5亿美元30年期债券.德银,高盛,摩根大通和摩根士丹利为主承销商.

三部分的官方定价指导为60,72和87.5个基点,市场传言分别为70个基点区域低端,80个基点区域低端和95-100个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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