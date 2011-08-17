〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第七日收高,受美元走软带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月17日电---美国小麦期货周三收高,美元走软提升了那些希望对冲通胀的投资者的需求,另外市场担心春小麦产量将低于预期.
芝加哥期货交易所(CBOT)指标小麦合约连续第七个交易日上涨,在这波涨势中累计升10.9%.周三触及6月14日以来最高水准.
这波升势为1月以来最长,当时连续七个交易日的升幅为10.8%.
CBOT小麦成交量较为清淡,较30日和250日均值低约20%.
分析师预计美国农业部的一周报告将显示,上周小麦出口销售量处于55万至65万吨区间,高于前周的376,100吨.
美国大平原天气料将干燥少雨,有利于春小麦收割.但在冬小麦播种前,需要雨水以提高土壤湿度.
指标CBOT-9月小麦合约WU1收高2-3/4美分,报每蒲式耳7.27-1/2美元.
今日CBOT小麦期货预估成交量为82,239口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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