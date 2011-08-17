〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第七日收高,受美元走软带动

路透芝加哥8月17日电---美国小麦期货周三收高,美元走软提升了那些希望对冲通胀的投资者的需求,另外市场担心春小麦产量将低于预期.

芝加哥期货交易所(CBOT)指标小麦合约连续第七个交易日上涨,在这波涨势中累计升10.9%.周三触及6月14日以来最高水准.

这波升势为1月以来最长,当时连续七个交易日的升幅为10.8%.

CBOT小麦成交量较为清淡,较30日和250日均值低约20%.

分析师预计美国农业部的一周报告将显示,上周小麦出口销售量处于55万至65万吨区间,高于前周的376,100吨.

美国大平原天气料将干燥少雨,有利于春小麦收割.但在冬小麦播种前,需要雨水以提高土壤湿度.

指标CBOT-9月小麦合约WU1收高2-3/4美分,报每蒲式耳7.27-1/2美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为82,239口.(完)

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