〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,成交清淡

一农业气象学家称,美国中西部玉米和大豆种植区的少雨区域将很快迎来少量降雨,未来一周气温将保持温和.

美国农业部数据显示,美国农户报告今年有700万英亩的玉米,大豆和春麦"未种"地."未种"地是指已投保,但因天气等因素未能在最後播种期限前播种的耕地.