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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 05:58 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,成交清淡

路透芝加哥8月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,成交清淡,因缺乏基金买盘.

一农业气象学家称,美国中西部玉米和大豆种植区的少雨区域将很快迎来少量降雨,未来一周气温将保持温和.

美国农业部数据显示,美国农户报告今年有700万英亩的玉米,大豆和春麦"未种"地."未种"地是指已投保,但因天气等因素未能在最後播种期限前播种的耕地.

近月合约在100日移动均线切入位7.15美元遇阻,支撑位见50日移动均线切入位6.96-1/2美元.9日相对强弱指标为61.

新作12月合约在所有关键移动均线之上,9日相对强弱指标为67.

9月玉米期货合约CU1收跌2-1/2美分,报每蒲式耳7.11-1/2美元.12月玉米期货CZ1收2美分,报7.25-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为232,609口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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