〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,成交清淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,成交清淡,因缺乏基金买盘.
一农业气象学家称,美国中西部玉米和大豆种植区的少雨区域将很快迎来少量降雨,未来一周气温将保持温和.
美国农业部数据显示,美国农户报告今年有700万英亩的玉米,大豆和春麦"未种"地."未种"地是指已投保,但因天气等因素未能在最後播种期限前播种的耕地.
近月合约在100日移动均线切入位7.15美元遇阻,支撑位见50日移动均线切入位6.96-1/2美元.9日相对强弱指标为61.
新作12月合约在所有关键移动均线之上,9日相对强弱指标为67.
9月玉米期货合约CU1收跌2-1/2美分,报每蒲式耳7.11-1/2美元.12月玉米期货CZ1收2美分,报7.25-1/2美元.
今日CBOT玉米成交量预估为232,609口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 母红;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选