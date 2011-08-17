〔伦敦金属〕期铜上升,盘中触及每吨9,000美元上方的一周最高

* 风险意愿改善,CRB指数升逾1%

* 零星亚洲买家每逢期铜价格下跌买入

路透纽约/伦敦8月17日电---伦敦期铜周三收升,一度上涨至每吨9,000美元以上的一周最高,因美元走弱,亚洲买需及美国通胀上升刺激投资者买入期货.

除三个月期锡CMSN3以外,基本金属价格全线上扬.三个月期铝CMAL3在跌至距离其年内低位不足1美元后掉头攀升,三个月期镍CMNI3和三个月期锌CMZN3延续上周下滑至2010年底来最低水准後出现的反弹之势.期锡仍然面临每吨25,000美元的阻力位.

尽管市场基调整体良好,但卖盘在区间高端再次浮现,因投资者持续担忧全球经济体质,这继续限制市场的上行动能.

"金属市场走势仍犹豫不决,但今年下半年增长可能放缓,还不清楚这是否已反映在价格中,"德国商业银行商品分析师Eugen Weinberg说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及8月10日以来最高9,019.25美元,收升140美元,报8,970美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1盘中触及其一周半高位4.0785美元,收升3.80美分,报每磅4.0320美元.

商品投资者受全球股市信心转强所激励,加之美国零售商公布强劲的财测和业绩,令风险人气得以改善,扶助提振路透-Jefferies CRB index .CRB指数升逾1%.

今日美国公布的数据也增加风险交易,美国7月核心生产者物价指数以六个月最快速度攀升.

美元全线下跌,受累于美元兑瑞郎劲跌,以及风险意愿抬头引发的抛售.[FRX/CN]

**套利**

"有一些实货买盘,但这些买盘受价格主导,"Sucden Financial金属交易部主管Steve Hardcastle说.

"上海有一些空头回补,而过去两天出现了套利窗口:在LME买入,在上海卖出."

LME指标合约较上海期交所交投最活跃的合约SCFc3出现贴水,这引发更多来自亚洲的买需.

交易商表示,如果本月稍早出现的套利窗口持于当前约400元人民币左右的水平,将鼓励中国在未来几个月进口更多精炼铜.

"中国铜价高于LME价格,这将刺激中国消费者增加进口,"瑞信在报告中写道.

"基于我们作出的经济应在今年下半年逐步复苏的预期,我们认为金属价格目前全线走弱提供了入市机会."

以下为1751GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 403.55 4.15 +1.04 444.70 -9.25

LME期铝 2394.00 19.00 +0.80 2470.00 -3.08

LME期铜 8960.00 130.00 +1.47 9600.00 -6.67

LME期铅 2365.50 9.50 +0.40 2550.00 -7.24

LME期镍 21925.00 225.00 +1.04 24750.00 -11.41

LME期锡 24005.00 -145.00 -0.60 26900.00 -10.76

LME期锌 2215.00 34.00 +1.56 2454.00 -9.74

上海期铝 17310.00 160.00 +0.93 16840.00 2.79

上海期铜 66800.00 310.00 +0.47 71850.00 -7.03

上海期锌 16975.00 375.00 +2.26 19475.00 -12.84

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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