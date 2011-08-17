〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于种植面积担忧

路透芝加哥8月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,交易商称,中西部部分地区乾旱少雨,导致市场担忧美国的作物前景.

市场还消化农业部本周公布的"未种"地(prevented planting)数据,这可能暗示美国大豆的最终种植面积减少."未种"地是指已投保,但因天气等因素未能在最後播种期限前播种的耕地.

美元走软也提供支撑.

指标11月大豆期货SX1触及两周高位,升至合约的20日,50日和100日移动均线之上.

预报机构称,本周末美国中西部少雨地区将出现降雨,气温温和.但部分交易商对湿度可能不够感到不安.

豆油期货收涨,跟随大豆和原油期货涨势.

市场认为,如果大豆产量预估被下修,农业部对2011/12年美国豆油期末库存的预期可能降至远低于20亿磅的水平.豆油期货也因此受到支撑.

豆粕期货也收涨,跟随大豆上扬,尽管现货价格回落.

美国中西部现货豆粕价格走软,因需求疲弱且大豆现货价格下跌.

CBOT-11月大豆SX1收涨17-1/4美分,报每蒲式耳13.66-3/4美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1收高3.2美元,报每短吨354.5美元.9月豆油合约BOc1上扬0.65美分,报每磅55.65美分.

预估CBOT大豆成交量为149,245口,豆油成交82,301口,豆粕成交59,903口.

以下为CBOT农产品期货结算价:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 711.50 -2.50 -0.4% 71.7%

CBOT大豆Sc1 1356.75 16.75 1.3% 30.5%

CBOT豆粕SMc1 354.50 3.20 0.9% 12.9%

CBOT豆油BOc1 55.65 0.65 1.2% 37.9%

CBOT小麦Wc1 727.50 2.75 0.4% 34.3%

CBOT稻米RRc1 1717.50 11.50 0.7% 17.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)