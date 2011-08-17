〔纽约期市〕糖和咖啡急升,受股市早盘上扬提振

路透纽约/伦敦8月17日电---原糖周三劲扬逾5%,而阿拉比卡咖啡期货升超过11美分,录得四个月半来最大单日涨幅,因股市早盘上涨扶助提振商品市场.

可可期货上涨,洲际交易所(ICE)可可期货触及三周高位,因投资者回补空头,而交易商关注西非主要种植地区2011/12年作物生长情况,因市场预计全球可可供应短缺.

外围市场走强对软商品市场带来一些支持,尽管股市在日内稍後回软,此前美国科技股下跌及瑞士抑制瑞郎升势的举措令原本预期瑞士当局将采取更严苛措施的投资者感到沮丧,投资者再次感到不安.

美元下跌,能源价格走强,及软商品市场普遍有投资者买需的事实也提振糖价.

ICE-10月原糖期货SBV1大幅攀升1.45美分,或5.2%,报每磅29.49美分,此为两周最高.该合约较3月合约的溢价收报0.80美分,周二报0.84美分.

Liffe-10月白糖期货LSUV1升22.90美元,报每吨771.20美元.

阿拉比卡咖啡期货KCc2和罗布斯塔咖啡期货LRCc2攀升,因技术图表显示可能进一步上扬,及投资者和基金回补空头,触动自动买单.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1急升11.80美分,或4.6%,报每磅2.6680美元,高于200天移动均线切入位约2.5290美元,是连续第二天高于200天移均线.

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1结算价上扬36美元或1.5%,报每吨2,380美元.

ICE-12月可可期货CCZ1上扬50美元,或1.7%,收报每吨3,039美元.Liffe-9月可可期货LCCZ1收涨13英镑,报每吨1,909英镑.(完)