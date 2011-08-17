〔美国股市〕ADR收高,美国零售企业获利强劲令对全球经济状况乐观

路透纽约8月17日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三收高,表现超过大盘,拉丁美洲企业ADR上涨,此前美国零售企业公布获利强劲,增加了市场对全球经济状况的乐观情绪.

该升势抵消了科技类股的跌势,电脑大厂戴尔DELL.O公布的业绩令人失望,拖累全球电脑制造股下跌.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上升1.69%.

美国零售企业Target Corp (TGT.N)净利上升,优于市场预期,且在营收增长之际,获利前景改善.在人们质疑全球经济状况导致股价下跌的这个月,这一报告带来了一些利好消息.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨0.65%.标普500指数小升0.09%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR攀升0.53%.

欧洲企业中,制药和矿业类股涨幅居前,赛诺菲安万特(SNY.N)上扬2.97%,报36美元,道达尔(TOT.N)上升2%,报48.79美元.

西班牙国际银行(BSBR.N)大涨3.69%,报9.56美元.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS升0.47%.

--编译 于春红;审校 利棣儿

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