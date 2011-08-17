〔纽约期市〕ICE期棉收于涨停限制,本周料进一步走升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月17日电---棉花期货周三收于涨停限制,投资者因利多技术信号而买入,分析师称,更加稳定的经济环境本周应推高期棉.
油价上涨,金价在上扬两日後持稳,外围商品市场的稳定走势为期棉市场带来一些支撑.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1触及4美分的涨停限制,升幅近4%,报每磅1.0785美元,当日低位为1.0288美元.
路透数据显示,总成交量超过18,100口,较30日交易日均值高出约三分之一.
独立分析师Mike Stevens称,12月期棉似乎将挑战1.0888美元左右的上档阻力位.
他在报告中称,期棉收盘价高于1.0552美元,将证实近期这波升势.
交易商称,巴基斯坦出现降雨的言论亦令市场获得提振,这令人想起了去年巴基斯坦洪水使期棉市场升至纪录高位.
ICE Futures美国数据显示,截至8月16日期棉市场未平仓合约为141,177口,较截至8月11日的140,442口仅略高几百口,後者是逾两周来最低水准.
ICE数据显示,周二总成交量为7,113口,是5月23日以来最低水平.
交易商周四将关注美国农业部的一周出口销售报告,以判断美国棉花销售状况.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选