〔纽约期市〕ICE期棉收于涨停限制,本周料进一步走升

路透纽约8月17日电---棉花期货周三收于涨停限制,投资者因利多技术信号而买入,分析师称,更加稳定的经济环境本周应推高期棉.

油价上涨,金价在上扬两日後持稳,外围商品市场的稳定走势为期棉市场带来一些支撑.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1触及4美分的涨停限制,升幅近4%,报每磅1.0785美元,当日低位为1.0288美元.

路透数据显示,总成交量超过18,100口,较30日交易日均值高出约三分之一.

独立分析师Mike Stevens称,12月期棉似乎将挑战1.0888美元左右的上档阻力位.

他在报告中称,期棉收盘价高于1.0552美元,将证实近期这波升势.

交易商称,巴基斯坦出现降雨的言论亦令市场获得提振,这令人想起了去年巴基斯坦洪水使期棉市场升至纪录高位.

ICE Futures美国数据显示,截至8月16日期棉市场未平仓合约为141,177口,较截至8月11日的140,442口仅略高几百口,後者是逾两周来最低水准.

ICE数据显示,周二总成交量为7,113口,是5月23日以来最低水平.

交易商周四将关注美国农业部的一周出口销售报告,以判断美国棉花销售状况.(完)