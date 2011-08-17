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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 04:12 BJT

〔美国股市〕道指和标普500指数收平,戴尔财测打压Nasdaq指数小跌

路透纽约8月17日电---美国股市周三Nasdaq指数收跌,之前戴尔DELL.O发布令人失望的营收预估,引发对疲弱经济成长将损及第三季企业获利的担忧.

根据初步可得数据,道琼工业指数.DJI小涨4.28点,或0.04%,报11,410.21点;标准普尔500指数.SPX收高1.12点,或0.09%,报1,193.88点.Nasdaq指数.IXIC回落11.97点,或0.47%,报2,511.48点.(完)

--编译 母红;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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