〔全球金市〕现货金连续第三日上涨,受通胀升温迹象提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 通胀升温迹象,提振黄金连续第三日上涨
* 分析师和技术图表发出回撤警告
* 委内瑞拉称要国有化黄金产业
路透纽约8月17日电---现货金周三上涨,通胀压力增加连同本周德法两国提议不会解决欧债危机的观点,携手推高金价.
美国劳工部报告显示,美国7月核心生产者物价指数(PPI)增幅为六个月来最大.
另外委内瑞拉总统查维斯在国家电视台上表示,计划将黄金产业国有化,来扶助该国国际储备.此番言论也刺激黄金买盘.
分析师称,金价在过去两日最高涨幅达至4%之後,极易迎来深度回调.
"根据各种技术动能指标,黄金看似超买."标准普尔分析师Leo Larkin称.
Larkin还称,黄金在未来数月可能大幅回撤至每盎司1,450至1,550美元.
至1910GMT,现货金XAU=上涨0.2%,报每盎司1,789.49美元,较上周所创纪录高位1,813下滑20美元左右.
美国12月黄金期货GCZ1结算价上涨8.80美元,报1,793.80美元.成交低于周二水准,且远低于上周成交量.
现货银XAG=上涨1.2%,报每盎司40.34美元.
美国劳工部周三公布,美国7月核心PPI较前月上涨0.4%,较上年同期升2.5%.[ID:nCN1906149]
"最近美国PPI报告以及其他地区的物价数据明显表明,通胀在攀高.这无疑是金市另一推升因素."大宗商品投资公司LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.
市场担忧情绪支撑避险买盘,此前德法两国提升欧元区财政整合的建议,欧元区成员国应者寥寥,且未能令投资者相信欧债危机有解决之道.
不过分析师称,金价在过去一个半月上涨约300美元后,也应回撤.
相对强弱指标(RSI)指标显示技术上金价进入超买区域高端,且周线图看似黄金正在冲顶,显示有可能进行修正.(完)
--编译 田建华;审校 孙茉莉
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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