〔美国债市〕公债收益率曲线趋平,因投资者追捧较长期债寻求更高回报

* 公债收益率曲线趋平

* 投资者注意美联储推行进一步宽松政策的迹象

* 通胀数据可能使美联储进一步计划更加复杂

路透纽约8月17日电---美国公债收益率(殖利率)曲线周三趋平,因接近零的短期利率迫使投资者买入较长期公债,寻求更高回报.

两年期公债提供的回报为20个基点,或0.2个百分点,而三年期公债给予的回报是34个基点.五年期公债提供的回报则是略低于1%.

这些回报不太诱人,至少以绝对值而言是如此,这一情况鼓励投资者买入七年期、10年期和30年期公债,收益率分别为接近1.5%,2.17%,以及3.57%.

如果美国经济增长加速足以造成通胀率上升,这些收益率水准可能看起来较低.但如果经济进入衰退或通胀率下降,那麽这些押注将可能获利.

The Jerome Levy Forecasting Center董事总经理兼研究部主管Srinivas Thiruvadanthai称,在经济衰退时,10年期公债收益率可能跌至1.5%,而30年期公债收益率可能跌至2%.

今日美国股市盘中跌势帮助维持对避险公债的买需.

市场臆测美联储将再次干预美国债市以支持疲弱的经济,而许多人士预计美联储主席贝南克将在8月26日Jackson Hole美联储会议上暗示进一步支持经济的举措,这些臆测一直支持美国股市.

"有人预期这些会议将会传达一些消息,"Oppenheimer & Co首席公债及政府财务产品交易商Alan De Rose说.

这一情景假设可能亦支持公债,抑制潜在的卖盘.

"是逢低买入的心理状态,基于最近GDP成长被下修及公债是否将继续下滑,"Jefferies & Co公债交易部主管Jim Golden说.

美国物价指数上升是决定美联储是否推出任何新政的另一变数,物价指数上升增加了美联储决策者在货币政策上的分歧.

上周,有三名美联储官员反对联储再保持低利率至少两年的决定.

周三数据显示美国7月核心生产者物价指数(PPI)以六个月最快速度上升.

如果这种情况持续下去,将可能使美联储更难于推出进一步经济刺激措施.

指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘升15/32,收益率从周二尾盘的2.23%下跌至2.17%.

七年期公债价格US7YT=RR涨8/32,收益率从周二尾盘的1.52%降至1.48%.

30年期公债价格US30YT=RR大涨1-28/32,收益率从周二尾盘的3.67%降至3.57%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-11/32 ( 持平 ) 0.203

五年期公债US5YT=RR 102-26/32 (+02/32) 0.916

10年期公债US10YT=RR 99-18/32 (+13/32) 2.172

30年期公债US30YT=RR 103-08/32 (+1-24/32) 3.664(完)

--编译 利棣儿;审校 徐文焰

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