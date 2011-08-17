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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 06:14 BJT

〔加拿大股市〕在银行和资源股带动下收涨,表现强于美国股市

路透多伦多8月17日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周三小幅收涨,表现强于美国股市,因金融和矿业股大涨,受助于商品价格上扬和获利预期.

但该指数削减稍早多数涨幅,因美国股市转升为跌,受累于戴尔DELL.O和其他电脑生产商发布疲弱营收预期,抵销了近期零售商乐观获利的影响.

大型银行股领涨,因分析师一致预期这些银行将在下周公布盈利出现两位数增长.

加拿大丰业银行(BNS.TO)上扬1.1%.满地可银行(BMO.TO)上扬1.2%.加拿大皇家银行 (RY.TO)上扬0.6%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨48.90点或0.39%,报12,579.61点.

10大类股中有五类上扬,能源股收涨0.05%,材料股攀升0.7%.(完)

--编译 母红;审校 戴素萍

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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