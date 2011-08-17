〔加拿大股市〕在银行和资源股带动下收涨,表现强于美国股市

路透多伦多8月17日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周三小幅收涨,表现强于美国股市,因金融和矿业股大涨,受助于商品价格上扬和获利预期.

但该指数削减稍早多数涨幅,因美国股市转升为跌,受累于戴尔DELL.O和其他电脑生产商发布疲弱营收预期,抵销了近期零售商乐观获利的影响.