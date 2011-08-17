〔加拿大股市〕在银行和资源股带动下收涨,表现强于美国股市

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月17日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周三小幅收涨,表现强于美国股市,因金融和矿业股大涨,受助于商品价格上扬和获利预期.
但该指数削减稍早多数涨幅,因美国股市转升为跌,受累于戴尔DELL.O和其他电脑生产商发布疲弱营收预期,抵销了近期零售商乐观获利的影响.
大型银行股领涨,因分析师一致预期这些银行将在下周公布盈利出现两位数增长.
加拿大丰业银行(BNS.TO)上扬1.1%.满地可银行(BMO.TO)上扬1.2%.加拿大皇家银行 (RY.TO)上扬0.6%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨48.90点或0.39%,报12,579.61点.
10大类股中有五类上扬,能源股收涨0.05%,材料股攀升0.7%.(完)
--编译 母红;审校 戴素萍
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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