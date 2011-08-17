〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,受汽油库存大幅减少提振

* 美国汽油库存减少幅度多于预期-EIA和API

* EIA称上周美国原油库存上升,消息限制油价升幅

路透纽约8月17日电---美国原油期货周三上涨,在昨日下滑後反弹,因政府报告称汽油库存大幅减少对油市的提振足以抵销原油库存增加及忧虑经济增长放缓的影响.

美国能源资料协会(EIA)公布,美国一周原油库存增加423万桶,至3.5398亿桶,预估为减少80万桶.一周汽油库存减少351万桶,至2.1008亿桶,预估为减少130万桶.一周馏分油库存增加245万桶,至1.5397亿桶,预估为增加40万桶.[ID:nCN1904051]

周二美国石油协会(API)公布美国最近一周原油库存增加170万桶.美国最近一周汽油库存减少540万桶,馏分油库存减少130万桶.[ID:nCN1903817]

经纪及交易消息人士称,NYMEX-9月原油期权周三到期,造成日内交投震盪.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLU1结算价升0.93美元,或1.07%,报每桶87.58美元,交投区间为86.65-89.00美元.

美国股市周三Nasdaq指数收跌,之前戴尔DELL.O发布令人失望的营收预估,引发对疲弱经济成长将损及第三季企业获利的担忧.[.NCN]

伦敦期铜周三收升,一度上涨至每吨9,000美元以上的一周最高,因美元走弱,亚洲买需及美国通胀上升刺激投资者买入期货.[MET/LCN]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 87.58 0.93 1.1% 86.65 89.00 312,047 375,339

10月原油 87.73 0.88 1.0% 86.85 89.19 142,578 152,593

9月RBOB汽油 2.8703 0.0165 0.6% 2.8589 2.9268 42,977 36,319

10月RBOB汽油 2.7402 0.0386 1.4% 2.7055 2.7717 44,569 26,293

9月取暖油 2.9616 0.0290 1.0% 2.9350 3 37,324 42,510

10月取暖油 2.9706 0.0285 1.0% 2.9445 3.0071 18,675 20,803

ICE合约

10月布兰特 110.60 1.47 1.3% 109.09 111.74 170,398 29,202

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 612,330 742,508 683,665 1,553,021 9,813

汽油 127,476 86,841 112,345 253,499 1,919

取暖油 91,604 104,709 112,168 310,704 76 (完)