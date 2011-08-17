〔加拿大汇市〕加元/美元小涨,升幅受限

路透多伦多8月17日电---加元兑美元周三小幅上升,受风险资产上升所支持,尽管对全球经济状况的忧虑限制加元升幅.

稍早,加元高见0.9776加元或1.0229美元,此为逾一周最高.之後加元回软,下跌至接近其200天均线切入位0.9810加元左右.

"可能是多个推动因素合力推动加元走势,但总的来说,原油价格走强,股市上涨及市场的担忧普遍缓和,"Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton说,"但我认为至今为止最主要因素是美元全线走弱."

加元兑美元CAD=D4收报0.9797加元或1.0207美元,周二收报0.9821加元或1.0182美元.

(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]