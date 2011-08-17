〔纽约汇市〕瑞郎走强,因瑞士央行计划所获得的反应令人失望

* 缺乏激进的瑞士央行和政府举措来打压瑞郎

* 美元全面走软

* 日圆兑美元走强,接近纪录低位

路透纽约8月17日电---瑞郎周三走强,且如果瑞士央行和政府的新举措未能放缓瑞郎升势,则瑞郎兑美元和欧元未来几日可能触及纪录高位.

尽管瑞士央行宣布扩大其流动性政策规模,押注央行将采取更激进举措的投资者对该计划未包括施行瑞郎钉住汇率而感到失望.

即使在瑞士央行称将通过将银行活期存款从1,200亿瑞郎增至2,000亿瑞郎来增加流动性,并重申如果需要,将采取进一步举措後,瑞郎仍走强.

"投资者押错了边,预期瑞士央行将宣布采取钉住汇率制计划,且今天的汇率走势说明他们正在出脱那些头寸,"MF Global驻纽约的汇市分析师Jessica Hoversen表示.

"不过,瑞士央行是在试探市场的反应,施行钉住汇率制的可能性并未被排除."

在之後的记者会上,瑞士政府宣布一揽子计划,诸如提供20亿瑞郎支持经济以及扶助出口和旅游行业等.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS稍早在电子交易平台EBS大幅震荡,重挫逾2%,触及1.12248瑞郎的低位.稍後削减跌幅,尾盘回落0.7%,报1.1392瑞郎.

美元兑瑞郎CHF=EBS下跌1%,报0.7886瑞郎.

"从价格走势来看,市场押注瑞士政府将实施诸如干预等更为强有力的举措,但他们落空了,"

花旗集团旗下分支CitiFX驻纽约的高级汇市策略师Greg Anderson表示.

不过,今天交易结束时,瑞士政府的政策对市场的影响不大,他说,"你是拿一个不到800万人口的国家与欧元区3.38亿人口相抗衡.如果欧元区投资者因感到不安全而想买入瑞郎,那麽瑞士政府毫无办法."

瑞士央行在很大程度上仍不愿干预现货汇市,且他们能希望的最好结果是在目前阻止瑞郎进一步升值,分析师称.

另外,美元全面走软,受累于兑瑞郎大幅走低和风险意愿改善,多数商品价格上扬.

欧元兑美元EUR=上扬0.2%,报1.4438美元,盘中走势震荡,跟随欧元/瑞郎走势而动.

"欧元的交易形态令人担忧,"多伦多Scotia Capital的首席汇市策略师Camilla Sutton表示,"自5月初以来,欧元曾低于旧高(lower and lower highs),但未曾低于旧低(lower and lower lows),令其陷于狭窄区间内."

美元兑日圆JPY=回落0.4%,报76.48日圆,接近日本8月4日干预以前的水平,且徘徊在3月触及的纪录低位76.25日圆附近.

"日本央行进退维谷,"MF Global的Hoversen称,"本月稍早的干预并未奏效,但投资者也不希望押错边."

如果美国经济复苏仍然乏力,美元应会继续承压.

美国总统奥巴马表示,将在9月提交一份刺激经济的计划.

"如果计划中包括更多刺激举措,将对美元不利,"她说.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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