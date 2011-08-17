《欧洲经济焦点》德法提议遭成员国冷淡对待,亦无助于安抚投资者

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 奥地利、爱尔兰和芬兰批评德法计划
* 西班牙和意大利对欧元区共同债券抱有希望
* 萨科齐极力推动平衡预算规定
* 欧元区主要国家选举临近,或令建议的实施更加复杂
路透柏林8月17日电---周三,对于德法促进欧元区财政融合的新提议,其他成员国反应冷淡,这些建议也未能使投资者相信欧元区债务危机接近得以解决.
历来是德国盟友的奥地利,也批评德国总理梅克尔和法国总统萨科齐周二宣布的迈向建立"经济政府"的计划.在该计划之下,欧元区国家需要让渡自身的经济政策制定权力.
对于德法承诺推进两国实施统一的公司税率,并寄望其他欧元区成员国也照做,爱尔兰表示怀疑.
而要求将德国式"债务刹车"规定在2012年中期前写进欧元区17国各国宪法的另一份提议,也面临重大阻碍,就连萨科齐本人也难在国内议会为这样一项计划争取到大多数议员的同意.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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