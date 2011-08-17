《欧洲经济焦点》德法提议遭成员国冷淡对待,亦无助于安抚投资者

* 奥地利、爱尔兰和芬兰批评德法计划

* 西班牙和意大利对欧元区共同债券抱有希望

* 萨科齐极力推动平衡预算规定

* 欧元区主要国家选举临近,或令建议的实施更加复杂

路透柏林8月17日电---周三,对于德法促进欧元区财政融合的新提议,其他成员国反应冷淡,这些建议也未能使投资者相信欧元区债务危机接近得以解决.

历来是德国盟友的奥地利,也批评德国总理梅克尔和法国总统萨科齐周二宣布的迈向建立"经济政府"的计划.在该计划之下,欧元区国家需要让渡自身的经济政策制定权力.

对于德法承诺推进两国实施统一的公司税率,并寄望其他欧元区成员国也照做,爱尔兰表示怀疑.