〔货币市场〕美国货币市场基金显露企稳迹象,投资者重返市场

路透纽约8月17日电---尽管标准普尔调降美国主权债信评级且欧洲金融动荡未消,美国规模达2.6万亿(兆)美元的货币市场基金产业却在显露企稳迹象,因投资者重返该市场.

近几天来,投资者对货币基金可能在美国公债和欧洲银行业债券投资中损失惨重的忧虑降温.

不过,美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺至少再维持两年近零利率政策,将令该行业承压,因面临银行账户和其他现金类产品的竞争.

Stone & McCarthy Research Associates董事总经理Ray Stone称:"货币基金处境很艰难,因为利率太低了."

iMoneynet数据显示,美国应税货币基金的30日平均利率一直处于0.01%.

美联储数据显示,近几日公司能出售更多商业票据,来满足支薪、库存及其他日常运营的资金需求.

在美国1万亿美元流通中商业票据当中,货币市场基金持有约一半.

较短期商票利率低于8月初,当时美国违约可能令市场高度紧张,主要投资者和公司纷纷从货币基金赎回,把钱放入银行账户.

iMoneyNet周三称,8月16日止当周货币基金资产增加266亿美元,之前一周增加612.8亿美元.

另一方面,较长期商票利率仍处于较高水平,分析师称因货币基金担心欧洲银行业在欧元区较弱国家的风险敞口,故不愿持有其较长期债券.

较长期银行商票发行与较短期相比仍显艰难.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>