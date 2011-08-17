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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 06:47 BJT

全球外汇市场8月18日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月17日(三)

2330 - 日本8月路透短观调查.

2350 - 日本7月贸易收支.

2350 - 日本7月出口/进口.

2350 - 日本资本流动数据.

8月18日(四)

0830 - 英国7月零售销售.

0930 - 日本财务大臣野田佳彦讲话.

1230 - 美国7月消费者物价指数(CPI)/核心CPI.

1230 - 美国7月实质所得.

1230 - 美国8月13日止当周初请失业金人数.

1235 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话.

1400 - 美国7月领先指标.

1400 - 美国费城联邦储备银行8月制造业指数.

1400 - 美国7月成屋销售.

-- - 美国克利夫兰联邦储备银行7月CPI.

1830 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话.

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布一周资产负债报告.

2200 - 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)7月订单/出货比.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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