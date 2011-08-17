全球外汇市场8月18日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月17日(三)
2330 - 日本8月路透短观调查.
2350 - 日本7月贸易收支.
2350 - 日本7月出口/进口.
2350 - 日本资本流动数据.
8月18日(四)
0830 - 英国7月零售销售.
0930 - 日本财务大臣野田佳彦讲话.
1230 - 美国7月消费者物价指数(CPI)/核心CPI.
1230 - 美国7月实质所得.
1230 - 美国8月13日止当周初请失业金人数.
1235 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话.
1400 - 美国7月领先指标.
1400 - 美国费城联邦储备银行8月制造业指数.
1400 - 美国7月成屋销售.
-- - 美国克利夫兰联邦储备银行7月CPI.
1830 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话.
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布一周资产负债报告.
2200 - 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)7月订单/出货比.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。