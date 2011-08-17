《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 92.90 -5.01 -5.12 6074434
搜狐 (SOHU.O) 76.25 -2.80 -3.54 1354366
网易 (NTES.O) 49.30 +0.35 +0.72 1525661
百度 (BIDU.O) 137.96 +1.04 +0.76 11724721
亚信科技 ASIA.O 9.58 -0.76 -7.35 2332521
侨兴环球电话 XING.O 1.09 -0.01 -0.91 239226
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.51 -0.01 -0.09 2673664
联电 (UMC.N) 1.94 -0.02 -1.02 464613
日月光 (ASX.N) 4.45 -0.09 -1.98 1305630
矽品精密 (SPIL.O) 4.28 -0.06 -1.38 1458622
和信超媒体 (GIGM.O) 0.97 -0.04 -3.50 156326
友达 (AUO.N) 4.58 -0.11 -2.35 344093
中华电信 (CHT.N) 34.17 +0.07 +0.21 106252
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.99 -0.24 -0.74 726709
香港
中华网 CHINA.O 1.43 +0.01 +0.35 98894
中国移动 (CHL.N) 48.54 +0.07 +0.14 330192
中国联通 (CHU.N) 18.85 -0.08 -0.42 618271
中国电信 (CHA.N) 59.44 -1.85 -3.02 47143
中芯国际 (SMI.N) 2.32 +0.00 +0.00 27978
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。