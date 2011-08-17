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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 06:47 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 92.90 -5.01 -5.12 6074434

搜狐 (SOHU.O) 76.25 -2.80 -3.54 1354366

网易 (NTES.O) 49.30 +0.35 +0.72 1525661

百度 (BIDU.O) 137.96 +1.04 +0.76 11724721

亚信科技 ASIA.O 9.58 -0.76 -7.35 2332521

侨兴环球电话 XING.O 1.09 -0.01 -0.91 239226

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.51 -0.01 -0.09 2673664

联电 (UMC.N) 1.94 -0.02 -1.02 464613

日月光 (ASX.N) 4.45 -0.09 -1.98 1305630

矽品精密 (SPIL.O) 4.28 -0.06 -1.38 1458622

和信超媒体 (GIGM.O) 0.97 -0.04 -3.50 156326

友达 (AUO.N) 4.58 -0.11 -2.35 344093

中华电信 (CHT.N) 34.17 +0.07 +0.21 106252

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.99 -0.24 -0.74 726709

香港

中华网 CHINA.O 1.43 +0.01 +0.35 98894

中国移动 (CHL.N) 48.54 +0.07 +0.14 330192

中国联通 (CHU.N) 18.85 -0.08 -0.42 618271

中国电信 (CHA.N) 59.44 -1.85 -3.02 47143

中芯国际 (SMI.N) 2.32 +0.00 +0.00 27978

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 吴云凌

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