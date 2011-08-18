〔美国政经〕总统奥巴马将于9月提交一项刺激经济的具体计划

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伊利诺斯阿特金森8月17日电---美国总统奥巴马周三表示,他将于9月提交一项计划提振美国经济.奥巴马正在竭力说服持怀疑态度的选民,以让他们相信有新的措施.
奥巴马准备提出短期措施来刺激就业,并呼吁国会小组能在11月23日前提交一项超过1.5万亿(兆)美元目标的节支计划,一部分通过增加税收实现.目前奥巴马的支持率有所下降.
奥巴马在伊利诺斯的市民大会上表示,"在国会9月返回工作岗位之後,我的基本观点是:我们不应该必须在控制赤字、创造就业和刺激经济增长之间做选择.我们不能只完成其中的一项,我们必须同时兼顾."
对于奥巴马避免经济陷入衰退所提出的新措施,白宫提供的细节不足.
政府官员表示,此项计划仍在进行之中,但新措施可能包括减税和建设项目性支出.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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