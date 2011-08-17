《美国经济焦点》7月PPI按月升幅为六个月最高,因烟草与卡车价格大涨

* 7月PPI上升0.2%

* 核心PPI较前月升0.4%,创六个月最大增幅

* 核心PPI较上年同期涨2.5%,为2009年以来最大升幅

* 核心PPI升幅中接近四分之一源于烟草价格

路透华盛顿8月17日电---美国7月扣除食品与能源的趸售(批发)物价创下六个月以来最大升幅,因烟草和轻型卡车价格大涨.不过消费者需求疲弱料将有助于控制制造业的通胀水平.

生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)今年稍早双双攀升,由于中东地区局势动荡推高油价,导致食品和能源价格上涨,不过扣除食品与能源的核心通胀一直较低.

关注核心通胀趋势的美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周承诺,将再维持近零利率水平两年以刺激经济增长,并认为中期通胀前景温和.

美国劳工部周三公布,7月经季节调整的核心PPI较前月上升0.4%,为1月以来最高升幅.6月为上升0.3%.[ID:nCN1906149]