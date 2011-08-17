《美国经济焦点》7月PPI按月升幅为六个月最高,因烟草与卡车价格大涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 7月PPI上升0.2%
* 核心PPI较前月升0.4%,创六个月最大增幅
* 核心PPI较上年同期涨2.5%,为2009年以来最大升幅
* 核心PPI升幅中接近四分之一源于烟草价格
路透华盛顿8月17日电---美国7月扣除食品与能源的趸售(批发)物价创下六个月以来最大升幅,因烟草和轻型卡车价格大涨.不过消费者需求疲弱料将有助于控制制造业的通胀水平.
生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)今年稍早双双攀升,由于中东地区局势动荡推高油价,导致食品和能源价格上涨,不过扣除食品与能源的核心通胀一直较低.
关注核心通胀趋势的美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周承诺,将再维持近零利率水平两年以刺激经济增长,并认为中期通胀前景温和.
美国劳工部周三公布,7月经季节调整的核心PPI较前月上升0.4%,为1月以来最高升幅.6月为上升0.3%.[ID:nCN1906149]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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