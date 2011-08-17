〔美国债市〕MBS价格涨跌互现,供应压力料增大

IFR芝加哥8月17日电---10年期美国公债周三收高13个跳动点,至99-20,收益率报2.167%,两年/10年期公债利差缩窄近6个基点,至197个基点.一些正面财报起初支持股市,但随後投资者又开始寻求美债避险.很多方面来看,现在都是典型的8月夏季,许多市场人士还在假期,更多关键数据和事件将在未来几天或几周出炉.

事实上Tradeweb数据显示,抵押支持证券(MBS)成交量只有30日移动均值的70%.价格/利差对很多投资者都不利,尤其是还伴随着供应增多的风险.利差开盘进入窄幅区间,早盘中段持坚,票息为3.5%和4%的MBS利差表现尤为突出,因隔夜时段有对冲基金和中长期投资大户一些买盘.随着上半天临近结束,价格开始反弹,一些买家离场观望.同时,票息较高的MBS继续承压,因货币基金和其他投资者锁定获利.据称抵押贷款银行业者的供应少于昨天的逾20亿美元,仅为15亿美元.

MBS价格收盘表现不一,30年期票息为3.5%和4.0%的MBS价格各自上涨0.25个点和5个跳动点,票息为5%和5.5%的MBS分别下跌1个点和1个跳动点.15年期票息为3.5%的MBS价格上涨3个跳动点,票息更高的MBS价格介于上涨1个点到下跌1个点不等.

票息为3.5%-4.5%的MBS较10年期公债利差扩大2-3个跳动点,票息为5-6.5%的MBS利差扩大4-5个跳动点.

尽管上周价格上涨後投资者变得有些挑剔,预计仍将利用美元及/或价差走软的机会在110左右吃进10年期债券.其所带来的一些影响是加剧供需失衡.德意志银行报告显示,分析师预计未来12个月总计将有5,750亿美元MBS供应来自美联储、政府发起企业(GSE)和财政部,这些都得由民间消化,因政府没有购买MBS.(完)